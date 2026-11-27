Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 404,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'888 Punkten steht. Die Roche-Aktie legte bis auf 405,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 400,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 220'995 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 410,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 1,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 291,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 28,09 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,98 CHF je Roche-Aktie.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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