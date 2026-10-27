Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag billiger

Die Roche-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 395,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'549 Punkten steht. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 394,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 395,90 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 62'399 Roche-Aktien.

Bei 398,20 CHF markierte der Titel am 26.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2025 (258,20 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,98 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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