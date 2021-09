Roche-Aktie aktuell: Roche mit roten Vorzeichen

Karl D. Safft: Seilern Investment Management stellt sich vor | BX Swiss TV

„Der am besten rentierende Fondsmanager, von dem noch keiner gehört hat“ – Seilern Investment Management. Was hinter der Firma steckt und worauf sich Seilern Investment Management konzentriert, das erläutert Karl D. Safft im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG. Am Gespräch mit Branchenkollegen beim 1. Fundplat «Mountain Talks» Summit schätzt Karl Safft den offenen, vertrauensvollen Dialog, weil man aus Dingen, die nicht so gut liefen, oft mehr lernen kann als aus Erfolgen. Er erklärt weiter, welche Rolle die „10 Goldenen Regeln“ bei der Umsetzung der Quality Growth Strategie in den Seilern Fonds spielen.

Karl D. Safft: Seilern Investment Management stellt sich vor | BX Swiss TV