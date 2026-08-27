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27.08.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche am Donnerstagmittag im Minus

Roche Aktie News: Roche am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 366,60 CHF ab.

Die Roche-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 366,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'440 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 363,00 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 365,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 149'233 Aktien.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF. Gewinne von 2,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 252,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 31,21 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,26 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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