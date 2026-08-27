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27.08.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Roche Aktie News: Roche am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 365,40 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 365,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'434 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 364,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 365,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 36'803 Aktien.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 2,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 252,20 CHF fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 30,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,00 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,26 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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