Roche Aktie News: Roche gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 361,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 361,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 365,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 252'053 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,20 CHF am 27.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,31 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,26 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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