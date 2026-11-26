Um 12:28 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 404,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 405,10 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 402,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144'143 Stück gehandelt.

Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 410,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 1,68 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,99 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,98 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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