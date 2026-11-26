Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 403,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 404,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 402,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'532 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (410,90 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,76 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 CHF ab. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 38,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,98 CHF aus.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,51 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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