Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 404,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 405,10 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 402,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 266'315 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 410,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 291,00 CHF. Abschläge von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,98 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Roche-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Roche-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform