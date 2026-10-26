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26.10.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche macht am Montagmittag Boden gut

Roche Aktie News: Roche macht am Montagmittag Boden gut

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 396,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'501 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 398,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 394,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 246'297 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (398,20 CHF) erklomm das Papier am 26.10.2026. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 0,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,98 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,45 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’890.28 19.54 SILDBU
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