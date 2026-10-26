Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 396,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'524 Punkten steht. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 398,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 394,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 399'252 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 398,20 CHF markierte der Titel am 26.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,50 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 258,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 34,83 Prozent Luft nach unten.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,98 CHF belaufen.

Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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