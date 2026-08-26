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26.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche büsst am Mittwochmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 373,40 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 373,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'589 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 373,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95'078 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,64 Prozent zulegen. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 252,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,46 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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