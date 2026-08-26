Roche Aktie News: Roche zieht am Vormittag an

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 375,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'577 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 375,40 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 374,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 32'943 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 0,11 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 252,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,78 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,26 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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