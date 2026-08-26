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26.08.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 369,90 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 369,90 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'580 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 367,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 374,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202'700 Roche-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,20 CHF am 27.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.
Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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