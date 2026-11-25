Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 406,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'849 Punkten steht. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 409,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 408,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 173'204 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 410,90 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 1,01 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 291,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 39,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,98 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,51 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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