Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 408,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'858 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 409,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 408,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 60'419 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 410,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,71 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 291,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 28,68 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,98 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,51 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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