Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 403,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'730 Punkten notiert. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 402,20 CHF nach. Bei 408,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 330'825 Roche-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 410,90 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,88 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 27,85 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,98 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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