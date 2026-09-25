Roche Aktie News: Roche am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 361,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'971 Punkten liegt. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 361,40 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 363,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 76'710 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF. Mit Abgaben von 30,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,46 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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