Roche Aktie News: Roche am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 364,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 364,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 363,30 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'298 Stück gehandelt.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 3,24 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,71 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit

Roche-Aktie tiefer: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen

Roche-Aktie tiefer: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft - Positive Studienergebnisse mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff