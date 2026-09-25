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25.09.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Roche
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 360,10 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 360,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'943 Punkten realisiert. Bei 358,60 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 363,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 158'009 Aktien.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,96 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,46 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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