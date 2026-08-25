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25.08.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Mittag fester

Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Roche konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 371,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'478 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 371,80 CHF. Bei 371,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 89'514 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.08.2026 markierte das Papier bei 375,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (252,20 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 32,02 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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