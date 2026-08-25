Roche Aktie News: Roche tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 370,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'442 Punkten liegt. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 371,60 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 368,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'420 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 1,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 252,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 31,89 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,26 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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