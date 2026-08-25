Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 372,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'494 Punkten notiert. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 372,60 CHF an. Bei 371,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 175'180 Roche-Aktien.

Am 21.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 32,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,00 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,26 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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