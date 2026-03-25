Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Um 09:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 311,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'663 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 312,00 CHF. Bei 311,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 58'702 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 374,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,01 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.07.2027 dürfte Roche die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,04 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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