Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 397,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'702 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 395,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 398,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127'519 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 410,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,98 CHF je Roche-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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