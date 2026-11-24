Um 09:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 400,10 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'773 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 400,90 CHF. Bei 398,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'799 Stück gehandelt.

Bei 410,90 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 2,63 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 37,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,98 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform

JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt

Die grosse Börsenrotation: Defensive ETFs feiern ihr Comeback