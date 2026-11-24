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24.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 402,30 CHF zu.
Um 16:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 402,30 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'758 Punkten steht. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 402,50 CHF an. Bei 398,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 286'637 Roche-Aktien gehandelt.
Bei 410,90 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (291,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 27,67 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,98 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,51 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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