Roche Aktie News: Roche am Mittag leichter

Die Roche-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 362,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'903 Punkten steht. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 360,70 CHF ab. Mit einem Wert von 361,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 59'256 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,20 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 10,00 CHF je Roche-Aktie.

Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,46 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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