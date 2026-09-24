Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit Einbussen

Um 09:28 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 362,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'910 Punkten liegt. Bei 361,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 361,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 15'595 Aktien.

Bei einem Wert von 375,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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