Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Das Papier von Roche legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 364,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'946 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 365,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 361,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 144'755 Roche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 30,81 Prozent wieder erreichen.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,00 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,46 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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