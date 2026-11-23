Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'652 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 399,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 395,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 145'826 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 410,90 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 26,98 Prozent sinken.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,98 CHF aus.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,51 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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