Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 395,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'552 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 394,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 395,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 35'575 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 410,90 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 291,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 26,42 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,98 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,51 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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