Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'700 Punkten liegt. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 399,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 395,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 348'715 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 410,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 291,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,98 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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