Roche Aktie News: Roche am Freitagmittag mit Verlusten

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 390,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'447 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 388,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 395,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 264'911 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2026 erreicht. Gewinne von 1,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 258,20 CHF fiel das Papier am 03.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,98 CHF aus.

Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,28 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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