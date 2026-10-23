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23.10.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 391,70 CHF abwärts.
Die Roche-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 391,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'516 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 390,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 395,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172'569 Roche-Aktien.
Bei 395,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,98 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,28 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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