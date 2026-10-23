Roche Aktie News: Roche tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 392,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'451 Punkten liegt. Bei 395,00 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 388,80 CHF. Bei 395,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 417'340 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 0,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2025 Kursverluste bis auf 258,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,20 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,98 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,28 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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