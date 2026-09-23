Roche Aktie News: Roche am Mittwochmittag mit Kursverlusten

Um 12:28 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 363,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'964 Punkten realisiert. Die Roche-Aktie sank bis auf 362,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 364,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 90'704 Roche-Aktien.

Bei einem Wert von 375,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Mit einem Zuwachs von 3,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (252,20 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 30,58 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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