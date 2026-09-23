Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Das Papier von Roche legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 366,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 366,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 364,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 31'163 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 375,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 2,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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