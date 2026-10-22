Roche Aktie News: Roche am Donnerstagvormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 386,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'519 Punkten steht. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 386,30 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 388,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 43'022 Roche-Aktien.

Am 21.10.2026 markierte das Papier bei 392,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 1,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 33,26 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,98 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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