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22.09.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 361,20 CHF abwärts.
Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 361,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'997 Punkten realisiert. Bei 361,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 364,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 100'394 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,04 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 43,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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