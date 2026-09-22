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22.09.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag mit Kursverlusten

Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 363,30 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 363,30 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 362,90 CHF. Mit einem Wert von 364,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'284 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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