Roche Aktie News: Roche tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Roche-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 361,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'958 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 359,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 364,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 187'404 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 375,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 3,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 30,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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