Roche Aktie News: Roche tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Um 04:28 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 226,10 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'324 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 226,10 CHF. Bei 222,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 609'969 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Gewinne von 29,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 CHF am 08.04.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 4,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,77 CHF je Aktie ausschütten. Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz lag bei 16.24 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.74 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

