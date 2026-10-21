Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Mittwochmittag ins Plus

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 390,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'503 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 390,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 389,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 214'230 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 390,90 CHF erreichte der Titel am 21.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Mit Abgaben von 33,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,98 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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