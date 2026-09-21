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21.09.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Roche zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 361,70 CHF.
Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 361,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'940 Punkten liegt. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 361,70 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 359,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 83'829 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 30,27 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,39 CHF je Roche-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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