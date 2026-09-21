Roche Aktie News: Roche am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 358,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'875 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 359,50 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 359,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'859 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 29,67 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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