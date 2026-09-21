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21.09.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 364,20 CHF.

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 364,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'962 Punkten steht. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 364,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 359,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 207'145 Aktien.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 252,20 CHF fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 44,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’821.19 13.79 SL4BRU
Short 15’354.52 8.98 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’956.58 21.09.2026 17:31:39
Long 13’392.32 19.42 SJBMDU
Long 13’097.00 13.79 SJBCVU
Long 12’547.09 8.92 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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