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21.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 366,30 CHF.
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 366,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'297 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 364,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 366,40 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 192'852 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 374,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 2,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 252,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,15 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,26 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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