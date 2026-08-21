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21.08.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Freitagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 367,00 CHF ab.
Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 367,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. Bei 364,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 366,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 106'467 Roche-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 374,90 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 2,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 45,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,26 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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