Roche Aktie News: Roche am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 245,60 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'175 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 246,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 244,25 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 159'443 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 300,75 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 22,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 5,99 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 16'244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von -1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16'445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,60 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Forbo startet neues Aktienrückkaufprogramm